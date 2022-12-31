Также оккупанты совершили 80 обстрелов из реактивных систем залпового огня, пострадали и мирные населенные пункты.

За прошедшие сутки россияне нанесли 5 ракетных и 29 авиационных ударов по Украине. 26 авиаударов врага пришлось по гражданской инфраструктуре.

В частности, оккупанты применили 10 дронов-камикадзе "Шахед-136", но все они были сбиты. Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Кроме того, противник совершил 80 обстрелов из реактивных систем залпового огня, пострадали и мирные населенные пункты.

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"Существует опасность продолжения авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины", - говорится в сводке.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, по данным Генштаба, украинские военные за прошедшие сутки отбили атаки российских оккупантов в районах 15 населенных пунктов Луганщины и Донетчины. Агрессор продолжает попытки наступления на Лиманском и Бахмутском направлениях, и пытается улучшить тактическое положение на Купянском и Авдеевском направлениях.

Между тем президент Украины Владимир Зеленский по ситуации на Донбассе отмечает, что в целом украинские войска держат позиции, сказал он в своем видеообращении. Есть и такие участки фронта, где понемногу продвигаемся. Он поблагодарил украинских военнослужащих, которые это обеспечивают.

Представитель восточной группировки войск Сергей Череватый отметил, что крепость Бахмут в Донецкой области - это символ несостоятельности врага, а также борьбы и несокрушимости украинцев. Динамика больших потерь заставляет врага постоянно обновлять свои силы, но оккупанты не могут набрать подкрепления даже среди заключенных, которые не хотят ехать умирать.

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