За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня.
Об этом говорится в утреннем сводке штаба ООС.
Читайте такжеОБСЕ о ситуации на Донбассе: за выходные почти 400 нарушений, боевики снова не пускают наблюдателей
В частности, враг дважды открывал огонь из минометов калибра 120 мм и гранатометов различных систем вблизи Водяного.
Из минометов калибра 82 мм оккупанты совершили обстрел в направлении населенного пункта Гнутово, а возле Светлодарска - еще и из крупнокалиберных пулеметов и автоматических станковых гранатометов.
Неподалеку от Павлополя противник дважды открывал огонь по украинским позициям, применив гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы.
В пригороде Авдеевки вооруженные формирования РФ обстреливали позиции украинских защитников из подствольных гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Возле населенного пункта Зайцево враг дважды открывал огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
В результате вражеского огня один украинский военнослужащий получил осколочное ранение. Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья защитника удовлетворительное.
На действия российско-оккупационных войск защитники Вооруженных сил Украины открывали ответный огонь.
По состоянию на 7:00 зафиксировано три обстрела со стороны российско-оккупационных войск.
Так, возле Водяного российские оккупанты применили запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 120 мм.
Недалеко от населенного пункта Майорск враг открывал огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а вблизи Талаковки - из станковых противотанковых гранатометов.
Боевых потерь среди украинских защитников нет.
Украинские военнослужащие и далее контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня.
Ситуация на Донбассе: что известно
- СЦКК показал последствия минометного обстрела Водяного боевиками (фото)
- Боевики на Донбассе 6 раз обстреляли украинских военных - ООС
- ТКГ по Донбассу соберется на заседание 27-28 апреля: о чем будет идти речь
- Боевики вечером ранили украинского воина на Донбассе
Новости Украины и мира на утро 27 апреля
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram