В результате вражеского огня один украинский военнослужащий получил осколочное ранение.

За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом говорится в утреннем сводке штаба ООС.

Читайте такжеОБСЕ о ситуации на Донбассе: за выходные почти 400 нарушений, боевики снова не пускают наблюдателей

В частности, враг дважды открывал огонь из минометов калибра 120 мм и гранатометов различных систем вблизи Водяного.

Из минометов калибра 82 мм оккупанты совершили обстрел в направлении населенного пункта Гнутово, а возле Светлодарска - еще и из крупнокалиберных пулеметов и автоматических станковых гранатометов.

Неподалеку от Павлополя противник дважды открывал огонь по украинским позициям, применив гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы.

В пригороде Авдеевки вооруженные формирования РФ обстреливали позиции украинских защитников из подствольных гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Возле населенного пункта Зайцево враг дважды открывал огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В результате вражеского огня один украинский военнослужащий получил осколочное ранение. Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья защитника удовлетворительное.

На действия российско-оккупационных войск защитники Вооруженных сил Украины открывали ответный огонь.

По состоянию на 7:00 зафиксировано три обстрела со стороны российско-оккупационных войск.

Так, возле Водяного российские оккупанты применили запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 120 мм.

Недалеко от населенного пункта Майорск враг открывал огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а вблизи Талаковки - из станковых противотанковых гранатометов.

Боевых потерь среди украинских защитников нет.

Украинские военнослужащие и далее контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня.

Ситуация на Донбассе: что известно

Новости Украины и мира на утро 27 апреля

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Наталья Ничишина