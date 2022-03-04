Северодонецк находился под постоянным обстрелом.

Российские оккупанты продолжают нечеловеческие обстрелы украинских населенных пунктов. Совсем недавно агрессор уничтожил школу в Житомире. А теперь стало известно о жертвах на Луганщине за последние сутки. Особенно сильно досталось городу Северодонецк, который почти беспрерывно находился под вражеским огнем.

Информацией поделился глава Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай. Он написал: "Россияне продолжают обстреливать Северодонецк. Многоэтажки, где проживают сотни людей. Многие остались без крыши, где-то нужен полный ремонт. Но, что самое страшное, гибнут люди — мирные жители Луганщины. Только за вчера в области найдены тела семи погибших луганчан, ранены — 13 человек, из которых двое детишек. Вот такой русский мир нам хотят подарить соседи. Эти изверги уничтожают все — дома, инфраструктуру, женщин и детей. Им безразлично".

По словам Гайдая в Северодонецке разрушены коммуникации — город остался без газа. Сейчас ведутся работы по их восстановлению. Оккупанты также обстреляли многопрофильную больницу и центру туризма и краеведения. Кроме Северодонецка, удары были нанесены по Боровскому, Золотому-4, Лисичанску, Горному, Попасной, Сиротином и другим населенным пунктам.

Война Российской Федерации против Украины

Напомним, 24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках города.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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