Зафиксировано 137 "прилетов".

За день россияне 10 раз обстреливали пограничные общины Сумской области.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

"Сегодня за день россияне 10 раз обстреливали наши пограничные общины: Белопольскую, Новослободскую, Эсманскую, Путивльскую, Шалыгинскую, Великописаревскую. Зафиксировано 137 прилетов. Били из минометов и артиллерии. К счастью, без человеческих потерь. Но есть разрушения и потеря урожая", - отметил он.

По словам Живицкого, в результате артиллерийского обстрела в Новослободской общине полностью сгорело поле пшеницы, принадлежащее частному предприятию.

Кроме того, как добавил глава ОВА, через артобстрел в г. Белополье повреждены два жилых дома.

Напомним, за прошедшие сутки россияне выпустили около 200 мин и снарядов по территории Сумщины.

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