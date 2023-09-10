Деньги начнут поступать с 2025 года.

Южная Корея выделит Украине финансовую помощь на сумму $2 млрд, начиная с 2025 года

Об этом объявил президент страны Юн Сок Ель, передает Reuters. Уточняется, что южнокорейский лидер рассказал о предоставлении нового пакета помощи во время саммита лидеров "Большой двадцатки" в Индии.

Отметим, что Южная Корея является союзником США и крупным экспортером оружия, но сопротивляется давлению Запада с просьбой помочь Украине вооружить напрямую, ссылаясь на торговые связи с РФ.

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Помощь Украине от Южной Кореи

Перед этим власти Южной Кореи заявили, что до конца 2024 года выделят Украине помощь в размере $300 млн, а в 2022 году Сеул предоставил Киеву помощи на общую сумму в $100 млн, включая партии бронежилетов и касок для ВСУ.

Визит Юн Сок Еля в Киев

В середине июля в Киев с визитом приезжал Юн Сок Ель. В ходе визита он пообещал увеличить военную и гуманитарную помощь в борьбе с РФ. В частности, Южная Корея предоставит Украине дополнительное оборудование для разминирования.

Также президент Южной Кореи выразил надежду, что уровень военной поддержки Украины в этом году будет намного выше. Также Корея в этом году поддержит Киев в возможности предоставления Всемирным банком еще $10 млн.

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