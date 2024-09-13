Украинские военные, которые осуществили наступательную операцию на Курскую область, продолжают сталкиваться с тяжелыми условиями и большими потерями. Наступление, начавшееся в прошлом месяце, позволило ВСУ продвинуться на 30 километров вглубь российской территории, но впоследствии операция замедлилась из-за сопротивления российских войск.
Как пишет CNN, 13 сентября президент Владимир Зеленский подтвердил, что российские войска начали контрнаступательные действия в Курской области. По словам украинских военных, операция является одной из самых тяжелых, с многочисленными потерями среди личного состава и техники.
По данным Министерства обороны РФ, в Курской области сосредоточено около 30 тысяч военных. Подкрепление включает наемников расформированной ЧВК "Вагнера" и спецподразделение "Ахмат" из Чечни. Украинские солдаты отмечают, что бойцы "Вагнера" имеют лучшее снаряжение и являются лучше подготовленными, чем регулярные российские войска. Командир украинского батальона "Соловей" Дмитрий подтвердил, что его подразделение обнаружило флаги и знаки различия "Вагнера" в районе боевых действий.
"Я пытался выбраться с осколком в ноге"
В интервью для CNN, украинский солдат Василий с позывным "Шмель" рассказал, как во время боев получил ранение от атаки беспилотника: "Это было очень быстро. Мы побежали к деревьям, и в метре-двух от меня раздался взрыв. В ноге осколки, я наложил жгут и пытался выбраться", - рассказал военный.
Несмотря на российское контрнаступление, украинские войска контролируют большинство территории, которую захватили в начале операции, сообщает Институт изучения войны. Однако, бойцы признают, что борьба становится все сложнее: "Будет больше артиллерии, больше войск и тяжелые бои, но мы должны сделать все, чтобы улучшить наши позиции", - добавил Василий.
Сидя на скамейке в Сумах, с вытянутой забинтованной ногой и иглой от капельницы, Василий рассказал, что в день его ранения линия фронта кишела взрывоопасными российскими беспилотниками.
"Пришли ребята из другого подразделения, и я сказал им быть осторожными, потому что там как на бойне из дронов... и в ту же секунду - бах", - сказал он, добавив несколько нецензурных слов."
Солдаты, участвовавшие в боевых действиях, отмечают, что российские укрепления были хорошо подготовлены, в частности мины и заграждения. Военные отметили, что они столкнулись с большими трудностями из-за незнакомой местности и проблем со связью, поскольку сигналы GPS и мобильной связи были заглушены. Отсутствие навигации и коммуникации затрудняло координацию действий между подразделениями.
Один солдат с позывным "Финн" сказал, что российские укрепления были построены очень хорошо, сочетая различные типы оборонительных мероприятий - например, размещение мин под противотанковыми заграждениями, известными как "зубы дракона". По его словам, вся его команда - четверо мужчин с многолетним опытом - была полностью истощена. Они были среди первых подразделений, которые пересекли границу с Россией и имели задачу разминировать и демонтировать оборонительные сооружения до того, как туда прибыли украинские пехотные и артиллерийские подразделения. Они провели две недели в Курске, работая непрерывно, с перерывами на пару часов сна, всегда наготове.
У ВСУ начались проблемы со связью под Курском
Один из членов экипажа бронетранспортера (БТР), перевозившего украинских пехотинцев в Курской области, рассказал CNN, что их подразделение было переброшено из Часов Яра, где солдаты хорошо знали местность и могли передвигаться практически "с завязанными глазами". Однако в Курске экипаж заблудился из-за незнания территории и плохой видимости.
"Мы в конце концов оказались в городе Суджа, где пришлось ждать командира, чтобы он нас нашел", - сказал он, объясняя, что плохая навигация и связь между подразделениями стали главной проблемой во время операции.
Сигналы GPS и мобильной связи часто глушились, поэтому украинские войска полагались на интернет-сервис Starlink. Однако, в некоторых районах Курской области даже этот сервис не работал. Из-за этого экипаж не мог связаться со своим командиром в течение нескольких часов.
Что известно об операции в Курской области
Аналитики из DeepState сообщили, что российские войска начали активные штурмовые действия в Курской области РФ. В частности, сообщалось, что оккупанты переправили бронетехнику сначала через Сейм, а затем и через более мелкие реки.
Президент Владимир Зеленский заявил, что Курская операция была ответом на российские планы по созданию буферной зоны на украинской территории. К ее проведению привела нехватка дальнобойного оружия у Сил обороны.