Украина продолжает закрепляться на захваченных территориях, одновременно встречаясь со значительным противодействием российских войск, которые перебрасывают дополнительные силы для восстановления контроля над регионом.

Украинские военные, которые осуществили наступательную операцию на Курскую область, продолжают сталкиваться с тяжелыми условиями и большими потерями. Наступление, начавшееся в прошлом месяце, позволило ВСУ продвинуться на 30 километров вглубь российской территории, но впоследствии операция замедлилась из-за сопротивления российских войск.

Как пишет CNN, 13 сентября президент Владимир Зеленский подтвердил, что российские войска начали контрнаступательные действия в Курской области. По словам украинских военных, операция является одной из самых тяжелых, с многочисленными потерями среди личного состава и техники.

По данным Министерства обороны РФ, в Курской области сосредоточено около 30 тысяч военных. Подкрепление включает наемников расформированной ЧВК "Вагнера" и спецподразделение "Ахмат" из Чечни. Украинские солдаты отмечают, что бойцы "Вагнера" имеют лучшее снаряжение и являются лучше подготовленными, чем регулярные российские войска. Командир украинского батальона "Соловей" Дмитрий подтвердил, что его подразделение обнаружило флаги и знаки различия "Вагнера" в районе боевых действий.

Видео дня

"Я пытался выбраться с осколком в ноге"

В интервью для CNN, украинский солдат Василий с позывным "Шмель" рассказал, как во время боев получил ранение от атаки беспилотника: "Это было очень быстро. Мы побежали к деревьям, и в метре-двух от меня раздался взрыв. В ноге осколки, я наложил жгут и пытался выбраться", - рассказал военный.

Несмотря на российское контрнаступление, украинские войска контролируют большинство территории, которую захватили в начале операции, сообщает Институт изучения войны. Однако, бойцы признают, что борьба становится все сложнее: "Будет больше артиллерии, больше войск и тяжелые бои, но мы должны сделать все, чтобы улучшить наши позиции", - добавил Василий.

Сидя на скамейке в Сумах, с вытянутой забинтованной ногой и иглой от капельницы, Василий рассказал, что в день его ранения линия фронта кишела взрывоопасными российскими беспилотниками.

"Пришли ребята из другого подразделения, и я сказал им быть осторожными, потому что там как на бойне из дронов... и в ту же секунду - бах", - сказал он, добавив несколько нецензурных слов."

Солдаты, участвовавшие в боевых действиях, отмечают, что российские укрепления были хорошо подготовлены, в частности мины и заграждения. Военные отметили, что они столкнулись с большими трудностями из-за незнакомой местности и проблем со связью, поскольку сигналы GPS и мобильной связи были заглушены. Отсутствие навигации и коммуникации затрудняло координацию действий между подразделениями.

Один солдат с позывным "Финн" сказал, что российские укрепления были построены очень хорошо, сочетая различные типы оборонительных мероприятий - например, размещение мин под противотанковыми заграждениями, известными как "зубы дракона". По его словам, вся его команда - четверо мужчин с многолетним опытом - была полностью истощена. Они были среди первых подразделений, которые пересекли границу с Россией и имели задачу разминировать и демонтировать оборонительные сооружения до того, как туда прибыли украинские пехотные и артиллерийские подразделения. Они провели две недели в Курске, работая непрерывно, с перерывами на пару часов сна, всегда наготове.

У ВСУ начались проблемы со связью под Курском

Один из членов экипажа бронетранспортера (БТР), перевозившего украинских пехотинцев в Курской области, рассказал CNN, что их подразделение было переброшено из Часов Яра, где солдаты хорошо знали местность и могли передвигаться практически "с завязанными глазами". Однако в Курске экипаж заблудился из-за незнания территории и плохой видимости.

"Мы в конце концов оказались в городе Суджа, где пришлось ждать командира, чтобы он нас нашел", - сказал он, объясняя, что плохая навигация и связь между подразделениями стали главной проблемой во время операции.

Сигналы GPS и мобильной связи часто глушились, поэтому украинские войска полагались на интернет-сервис Starlink. Однако, в некоторых районах Курской области даже этот сервис не работал. Из-за этого экипаж не мог связаться со своим командиром в течение нескольких часов.

Что известно об операции в Курской области

Аналитики из DeepState сообщили, что российские войска начали активные штурмовые действия в Курской области РФ. В частности, сообщалось, что оккупанты переправили бронетехнику сначала через Сейм, а затем и через более мелкие реки.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Курская операция была ответом на российские планы по созданию буферной зоны на украинской территории. К ее проведению привела нехватка дальнобойного оружия у Сил обороны.

Вас также могут заинтересовать новости: