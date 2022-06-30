Жители города слышали как минимум 6 взрывов.

Ночь на 30 июня началась в Харькове максимально неспокойно. Жители города слышали немало взрывов. РФ ударила по Харькову ракетами, не обошлось без "прилетов".

Оккупанты сдвинули свой "график ударов" по Харькову, сообщается в Telegram-канале "Суспильне. Харьков".

По информации местных жителей, ракеты вылетали из Белгорода. Харьковчане слышали немало взрывов. Сообщается, что "прилеты", судя по звуку, были как в черте города, так и за ним.

Два взрыва пришлись, сообщается в Telegram-канале, по самому Харькову. Еще четыре "прилета" жители города слышали отдаленно. Взрывы начались примерно с 00:58, спустя несколько минут после объявления воздушной тревоги.

Серия взрывов продлилась примерно до 1:05. Уже в 01:29 в Харькове и области отменили воздушную тревогу. Отмечается, что в этот раз рашисты изменили свой "график ударов". Обычно они били по Харькову после 23:00, но теперь они решили нанести удар уже после 00:00.

Ранее УНИАН уже сообщал, что оккупанты ежедневно обстреливают Харьков. Защитники Украины укрепляют город несколькими кольцами обороны.

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