Отмечается, что это была операция Главного управления разведки Минобороны Украины.

Во временно оккупированном Севастополе в Крыму взорвали электроподстанцию, пишет УП со ссылкой на источник в разведке.

Отмечается, что это была операция Главного управления разведки Минобороны Украины.

Также напоминается, что местные паблики писали, что ночью жители города на временно оккупированном Россией полуострове слышали взрывы, после чего в одном из районов Севастополя пропал свет.

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Обновлено 10:36. Так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил, что все это было "короткое замыкание":

"Это было технологическое нарушение на районной подстанции. Если сказать проще - короткое замыкание. "Севастопольэнерго" еще рано утром дал соответствующую информацию. В 6:42 свет уже был везде. Все работает в штатном режиме".

Другие атаки по России 2 апреля - что сообщалось

Как писал УНИАН, 2 апреля Главное управление разведки Минобороны Украины в России атаковало завод по сборке дронов-камикадзе типа "Шахед", которые российские захватчики называют "Герань-2". Этот завод находится на расстоянии тысяча километров - в Татарстане.

Также сообщалось, что утром 2 апреля дрон атаковал нефтеперерабатывающий завод в Нижнекамске в Татарстане, Беспилотник попал в технологическую установку, после чего начался пожар

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