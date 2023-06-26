По мнению Жданова, Пригожин хотел напугать Путина, а не устраивать бойню / фото REUTERS

Военный эксперт Олег Жданов прокомментировал попытку военного переворота в России под предводительством главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

"Я думаю, никто не позволит Пригожину вывезти в Беларусь 1700 единиц техники. Вы просто вдумайтесь, сколько оружия он снял с фронта на фоне украинского контрнаступления, то есть нам станет легче воевать, позиции оккупантов ослабились. А российский спецназ сейчас будет приезжать в полевые лагеря "вагнеровцев" и отбирать оружие. Путин и Российская империя не прощают такого - они будут мстить и страшно мстить", - сказал Жданов.

Полковник ВСУ считает, что Беларусь не лучшая страна для Пригожина в плане политического убежища.

"У Пригожина уже была ситуация пан или пропал. Те, кто руководил спектаклем, приготовили ему роль "пропавшего". Ему не разрешили зайти в Москву, роль министра обороны - это вообще не уровень Пригожина. Судя по тому, как он быстро остановил свои колонны, то он заранее знал о сценарии событий. Его задачей было не устроить кровавую бойню, а просто напугать Путина, чтобы у того памперсы наполнились. Нужно было разбить путинский монолит кадрового состава и Пригожин это сделал", - добавил Жданов.

Бунт Пригожина 23-24 июня 2023 года

В ночь на 24 июня глава "вагнеровцев" Евгений Пригожин попытался организовать поход на Москву, чтобы свергнуть министра обороны Сергея Шойгу, с которым они давно конфликтуют.

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Впрочем, Пригожин не дошел до Москвы, а остановился в 200 километрах от столицы РФ. Главарь ЧВК пошел на переговоры с Лукашенко, который по просьбе Путина, взял на себя роль посредника в конфликте. В результате Пригожин бежал в Беларусь, получив гарантию безопасности для своей жизни.

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