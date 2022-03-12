По данным губернатора, враг пытается запугать город.

Глава Николаевской ОГА Виталий Ким сообщил вечернюю сводку событий в Николаевской области. По его словам, враг продолжает нести потери.

Об этом Ким сообщил в своем видеообращении.

"Взорвалась колонна на минах, расстреляли кое-где. Хорошо поработали за пределами досягаемости. В общем - красиво пока все идет. Враг пытается перегруппироваться, пугает нас страшилками, что он будет тут нас захватывать", - рассказал Ким.

Однако он заверил, что его и его команду это не беспокоит. "Мы двигаемся вперёд", - добавил Ким.

Напомним, ранее в Николаеве в результате ночного обстрела 8 человек получили ранения.

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