Также повреждены более 170 домов, больница, детсады и школы.

В Николаеве в результате ночного обстрела 8 человек получили ранения.

Об этом в видеообращении сообщил мэр города Александр Сенкевич.

"Вообще этот обстрел был исключительно по объектам гражданской инфраструктуры. Сейчас по городу по 182 адресам найдены взрывоопасные предметы. Пожалуйста, не касайтесь их, взрывотехники их собирают и разминируют", - рассказал городской голова.

По его информации, во время обстрела было повреждено 176 домов. Также полностью разрушены 11 частных домов. Пострадало здание больницы №3, одиннадцать детсадов и школ.

Сенкевич добавил, что в результате обстрела ранены 8 гражданских людей, погибших нет.

"Все будем ремонтировать. Сейчас восстанавливается электроэнергия, теплоснабжение по двум котельным и газоснабжение", - подчеркнул мэр.

Напомним, вечером в пятницу Николаев в очередной раз попал под артиллерийский огонь российских оккупантов. Террористы обстреляли город из "Смерчей" и "Градов".

Председатель Николаевской ОГА Виталий Ким, комментируя ситуацию с безопасностью в городе, подтвердил, что россияне открыли хаотичный огонь по больнице, интернату и попали в трубопровод котельной.

"Выезжают, стреляют и бегут, размещены в селах, квартируются в сельских домах, которые мы не можем мощно накрывать. Правил нет, теперь работаем с ними жестче", - сказал Ким.

В частности, российские захватчики обстреляли онкологическую больницу в ночь на 12 марта.

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