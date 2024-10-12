У РФ будет очень много живой силы, предупредил эксперт.

Наступление россиян в 2025 году замедлится, и украинцы по некоторым локациям смогут осуществлять контрнаступательные действия.

В следующем году Украине во время войны придется решать две самые большие проблемы - одна из них заключается в том, что у противника будет очень много живой силы, рассказал военно-политический обозреватель Александр Коваленко в эфире Oboz Ua.

"Мне кажется, что в 2025 году у нас будет вызов в виде большого количества российской саранчи - именно человеческого ресурса, очень много будет, и нам надо с этим что-то делать", - сказал аналитик.

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По его словам, второй вызов, который угрожает украинцам в следующем году, также есть сейчас, и он останется, если ничего не изменится:

"...это применение россиянами тактической авиации, запуск корректируемых авиационных бомб", - отметил эксперт.

Коваленко также сказал, "что наступление российских оккупантов замедлится - это 100%".

Важные новости Украины о войне - что сообщалось

Российские захватчики более чем год назад начали наступать на город Авдеевка (Донецкая область), а также активизировались на других участках линии боестолкновения. Противникам удалось захватить ряд населенных пунктов, в том числе Авдеевку и город Угледар.

Главный сержант роты ударных беспилотников Егор Фирсов говорил, что города нужно защищать именно для того, чтобы враг не разгонял свои наступательные действия. Воин подчеркнули, что захват любого города затягивает войну, условно, на полгода.

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