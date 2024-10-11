Денис Попович также прокомментировал поражение стратегических складов боеприпасов врага на территории РФ.

На Курщине Вооруженным силам Украины удалось остановить контрнаступление россиян в районе Новоивановки и Любимовки. Об этом сказал военный обозреватель Денис Попович в эфире "24 канала".

"Россияне пошли в контрнаступление. Оно было. Российская Федерация продвинулась мимо Любимовки на Новоивановское. Была довольно ощутимая механизированная атака. Если посмотреть на карту, то образовалась такая "голова дракона" и в его "пасти" условной - серая зона, где продвинулись российские войска. Если они продвинулись бы дальше, то могли отрезать хороший кусок наших войск. Мы видим эту угрозу. Но сегодня утром пошли сообщения о том, что удалось это остановить. И даже говорят, что начался откат назад (россиян - УНИАН)", - рассказал он.

Попович напомнил, что месяц назад было также контрнаступление россиян на Курщине и тогда им удалось отодвинуть с определенной территории наши ВСУ.

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"Потерян населенный пункт Снагость. Снагость сейчас не находится под контролем Вооруженных сил Украины", - уточнил военный обозреватель.

Попович отметил, что россияне стянули на Курщину опытные войска, хотя и есть определенное количество срочников. То есть там достаточно сил, чтобы суметь "немножко просыпать" наш фланг у н.п. Снагость.

Попович также прокомментировал поражение стратегических складов боеприпасов врага на территории РФ. По его словам, дефицит боеприпасов сейчас должны почувствовать оккупанты на Харьковском направлении и подразделения противника на Курщине.

"Три из этих стратегических складов мы или повредили, или уничтожили. Относительно последнего, в Брянской области, там нельзя сказать, что он уничтожен весь, но значительная площадь его попала под поражение. Поэтому, соответственно, в первую очередь будет проблема с поставками боеприпасов на северном направлении. Это Харьковская область, Курская, где оперирует группировка войск "Север", - подчеркнул Попович.

Он отметил, что сейчас значительно сократилось соотношение боеприпасов, но оно было и еще лучше, когда Украина начинала контрнаступление в 2023 году.

"Относительно изменения - что было 1 к 8, а сейчас 1 к 3 или 2,5 - это подтверждается нашими источниками, не только пишут зарубежные СМИ. Поэтому это вполне релевантно. Здесь немножко мы увеличили свое производство, и, да, наши партнеры предоставляют боеприпасы в рамках инициатив, которые есть. И учитывая то, что есть западная артиллерия, которая более точная, ситуация не такая сложная, как это было в феврале, в марте, когда соотношение достигало 1 к 8, 1 к 10", - подчеркнул он.

По мнению Поповича, осенняя погода повлияет на активность врага и его способности.

"Если сравнивать ситуацию вокруг Авдеевки (год назад в октябре россияне начали активные наступательные действия), то там была агломерация. Сейчас очень много наступательных действий проводится в полях. А в полях, когда начинаются дожди, труднее задействовать технику, там тяжело работать пехоте, поскольку враг по колено в грязи. Наступательные действия будут замедляться. Враг будет в значительной степени смотреть на дороги. А дороги дают возможность лучше предсказать, куда будут наступательные действия", - объяснил военный обозреватель.

Ситуация в Курской области - последние новости

Как сообщал УНИАН, военный эксперт Александр Мусиенко призвал не делать поспешных выводов о вклинивании российских войск в украинскую оборону на Курщине. По его словам, со стороны россиян атаки происходят и время от времени фиксируются прорывы, потому что враг накапливает силы и средства.

Он уверен, что украинцы услышат "определенные положительные новости в этом смысле, потому что, это вклинение - оно без стабилизации флангов, это просто прорыв, попытка прорваться, который можно в принципе остановить".

Также генерал-лейтенант Игорь Романенко сообщил, что украинская сторона перебросила в Курскую область дополнительные резервы.

По его словам, в начале, после первого этапа операции ВСУ на Курщине, под наш контроль перешли 1300 квадратных километров российской территории. Сейчас, по разным оценкам, - это около 750 кв км., которые контролируют ВСУ. Он добавил, что российские оккупанты продолжают наращивать силы в этом регионе.

Для того, чтобы остановить продвижение ВСУ, врагу нужно было от 30 тысяч личного состава, а для того, чтобы оттеснить к границе, надо от 80 до 120 тысяч группировки. Сейчас войско россиян на курском направлении оценивают в 50 тыс.

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