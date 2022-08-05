Несмотря на большую стоимость, снаряды Excalibur и PGK имеют на порядки большую эффективность и имеют отклонения в считанные метры от цели, что позволяет уничтожать врага одним выстрелом.

Вооруженные Силы Украины активно используют высокоточные боеприпасы, передаваемые союзниками в качестве помощи. И речь идет не только о высокоточных ракетах GMLRS, предназначенных для HIMARS или M270, которые уже изменили ход войны, но и о высокоточных 155-мм снарядах.

Известно, что ВСУ в свое время получили от Канады M982 Excalibur. А в июле была анонсирована передача еще одной партии из 1000 высокоточных боеприпасов, скорее всего, M1156 PGK – уникального решения, позволяющего превратить любой снаряд в высокоточный.

Возможности Excalibur

США уже давно используют высокоточные снаряды, отдельная ставка на них была сделана еще в 70-х годах, когда был разработан 155-мм M712 Copperhead, который имел полуактивное лазерное наведение. Это позволяло наводить его с помощью лазерного подсветчика с отклонением не больше пары метров. Но этот снаряд предназначался для уничтожения бронетехники и имел кумулятивную боевую часть.

Необходимость дополнительной подсветки целей значительно ограничивала и дальность использования снаряда - до 16 км, а также создавало определенную зависимость от погодных условий. Более того, узкая противотанковая специализация снаряда не позволяла его широкое использование для уничтожения других целей. Поэтому в 90-х годах началась разработка снаряда Excalibur, который имел другой принцип наведения – по координатам, для чего используется спутниковая и инерциальная системы навигации.

Это позволило снять зависимость от лазерной подсветки и реализовать дальность выстрела до 40 км со 155-мм артиллерийских систем с длиной ствола в 39 калибров (например, M777) и до 50 км со стволов в 52 калибра (например, CAESAR или PzH 2000). При этом точность на наибольшей дистанции составляет несколько метров.

В то же время система наведения по координатам не позволяет уничтожать движущиеся цели. Поэтому уже по результату боевого использования Excalibur в Ираке и Афганистане американские военные заказали новую версию снаряда, который имел еще опцию наведения по лазерному лучу для того, чтобы уничтожать и движущиеся цели. Такая версия боеприпаса получила название Excalibur S.

В то же время, назвать Excalibur дешевым боеприпасом не получится, потому что один снаряд для армии США стоит около 120 тысяч долларов на уровне начала 2020-х годов.

Характеристики Excalibur

Калибр : 155 мм

: 155 мм Дальность : 40-50 км в зависимости от артсистемы

: 40-50 км в зависимости от артсистемы Точность : до +/- 4 метра

Возможности M1156 PGK

Высокая стоимость Excalibur в 2000-х годах заставила армию США искать альтернативные средства высокоточного поражения целей из 155-мм артиллерийских систем. И решение было найдено в сугубо американской прагматичной манере.

И вместо нового снаряда был разработан не новый снаряд, а специальный взрыватель – M1156 Precision Guidance Kit (PGK), объединяющий в себе систему спутниковой навигации и аэродинамические рули для корректировки полета. Этот блок просто вкручивается в обычный 155-мм снаряд, а его стоимость оценивается на уровне менее 10 тысяч долларов.

В то же время из-за отсутствия инерциальной системы навигации точность немного хуже, по спецификации она составляет не более 20 метров. Но на практике при стрельбе из САУ PzH 2000 снарядами DM111 с PGK, на дальности выстрела в 27 км, 90% снарядов имели отклонения до 5 метров от точки прицеливания.

Но дальность стрельбы, ведь это дополнительный блок, а не новый боеприпас, полностью зависит от самого снаряда, а также, конечно, артиллерийской системы. В частности, при использовании активно-реактивного снаряда и той же из САУ PzH 2000 дальность выстрела таким боеприпасом может составлять более 50 км.

Характеристики M1156 PGK

Калибр : 155 мм

: 155 мм Дальность : 26-50 км в зависимости от артсистемы и боеприпаса

: 26-50 км в зависимости от артсистемы и боеприпаса Точность : до 20 метров

Также возникает закономерный вопрос, зачем вообще использовать достаточно дорогие высокоточные снаряды. Дело в том, что даже обычный 155-мм снаряд стоит отнюдь не "копейки", речь идет о стоимости 1500-2000 долларов за боеприпас.

А на максимальной дальности разлет снарядов может составлять более сотни метров и поэтому для гарантированного уничтожения целей необходимо выпустить в несколько десятков раз больше обычных боеприпасов. А это не только стоимость снарядов, это и больший расход ресурса ствола и значительно большее время на выполнение огневой задачи, что в условиях контрбатарейной борьбы крайне опасно.

Более того, благодаря высокоточным снарядам есть возможность огневой поддержки собственных подразделений уже вступивших в близкий бой с противником, в то же время, при использовании обычных боеприпасов есть значительный риск нанести удар по своим.

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