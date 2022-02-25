Сейчас в некоторых районах столицы раздаются выстрелы и взрывы.

В пятницу, 25 февраля, Вооруженные силы Украины заходят в столицу.

Об этом сообщил в Facebook советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко.

"Сейчас в город Киев заходит украинская военная техника для того, чтобы удерживать оборону города", - заявил он.

Также Денисенко попросил не снимать и не публиковать передвижения военной техники ВСУ.

Украинская армия держит оборону вокруг города Киева, ситуация сложная и напряженная, сообщил на брифинге городской голова столицы Виталий Кличко.

"Город вступил в фазу обороны. Сейчас в некоторых районах столицы слышны выстрелы и взрывы, которые вы слышите - украинские военные обезвреживают диверсионные группы россиян. Враг, эти диверсионные группы, уже, к сожалению, проникли в Киев... Украинская армия держит оборону вокруг Киева. Ситуация сложная, но мы верим в наши вооруженные силы, поддерживаем их", - подчеркнул Кличко.

Он подчеркнул, что ВСУ сегодня демонстрируют героизм и самопожертвование. Мэр призвал всех, кто может оборонять город, помогать воинам.

В то же время он просит киевлян сообщать о подозрительных предметах и метках врагов.

Кличко напомнил, что российская армия атаковала Киев сегодня после 4 утра. Была нанесена серия ракетных ударов по жилым кварталам. В результате попадания осколков ракеты сильно пострадал жилой дом на ул. Кошица 7-а. Ранения получили 4 жильцов дома.

"Также из–за наезда российской бронетехники на частную машину на Оболони пострадал мирный житель - пожилой мужчина, он находится сейчас в реанимации в тяжелом состоянии", - сообщил мэр.

Кличко обратился к жителям города в связи с напряженными активными боевыми действиями не покидать домов и укрытий, не подвергаться опасности, а при сигналах сирен прятаться в укрытие.