Они хотя бы остались живы.

Вооруженные силы Украины продолжают эффективно бороться против путинских террористов. Наши солдаты не только уничтожают бойцов и технику врага, но и берут пленных. Например, недавно удалось задержать майора, заместителя командира батальона и гражданина Украины по совместительству. В 2014 году он предал родину и присоединился к РФ. А недавно стало известно о том, как ВСУ смогли взять в плен группу оккупантов в Николаевской области.

На видео ниже показывается, как солдаты "второй в мире армии" идут с поднятыми руками в сопровождении наших защитников. Все пленные плохо одеты и молчат, когда их спрашивают о цели прибытия в Украину. Эту группу оккупантов численностью около 10 человек удалось захватить в городе Снигиревка. Можно сказать, что солдатам РФ еще повезло. Теперь их хотя бы накормят, а не уничтожат, как тысячи других противников.

Война Российской Федерации против Украины

Напомним, 24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках города.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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