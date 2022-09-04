Удар был нанесен по съезду Антоновского моста на левом берегу.

ВСУ нанесли новые удары по Антоновскому мосту, по которому российские оккупанты перебрасывают боеприпасы и технику к линии фронта.

Информация о взрывах появилась в местных пабликах. Удары подтверждают и подконтрольные разведке РФ Telegram-каналы.

В то же время пропагандистское агентство ТАСС пишет о якобы работе российской ПВО.

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Удар был нанесен по съезду Антоновского моста на левом берегу. Именно в том участке наблюдаются очереди колонны техники российских войск в ожидании переправ.

Ранее украинские силы ударили по железнодорожному пути Антоновского моста.

Также сообщалось о крушении автомобильного Каховского моста в Херсонской области после серии взрывов. Ж/д-пути в данном участке сильно повреждены.

Война в Украине: актуальные данные

Россияне сосредоточились на попытке захватить Донбасс. Накануне Путин установил новую дату оккупации региона – 15 сентября. Хоть эксперты из Института изучения войны сомневаются, что армии РФ это удастся, учитывая застопорение в ее продвижении.

Сейчас враг ведет наступление на Бахмутском и Авдеевском направлениях, россияне пытаются улучшить логистику обеспечения своих войск.

На юге противник вел обстрелы вдоль всей линии фронта.

Силам обороны удалось успешно отбить атаки врага в районах населенных пунктов Богородичное, Пасека, Долина, Бахмут, Покровское, Бахмутское, Пески, Первомайское.

В то же время украинские войска пытаются не допустить развертывания новых сил врага в Запорожской области, ведя локальные атаки, констатировали в Институте изучения войны.

Сейчас контрнаступление ВСУ, объявленное 29 августа, сосредоточено на уничтожении логистических путей снабжения группировки оккупантов на юге.

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