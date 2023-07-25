В ближайшее время может открыться "Каховский фронт", отметил Роман Свитан.

Уже в ближайшее время может открыться новое направление фронта в Херсонской области. Им может стать участок в Херсонской области на месте высохшего после теракта россиян Каховского водохранилища, о чем в эфире 24 канала сказал военный эксперт Роман Свитан.

"После взрыва россиянами Каховской ГЭС после сброса воды должен подсохнуть ил Каховского водохранилища. Там надо посмотреть, есть ли возможность двигаться или форсировать Днепр по дну Каховского водохранилища. С этой стороны россияне практически линию обороны не отстраивали. Потому, я думаю, в ближайшее время может открыться еще одно направление - Каховский фронт, там десятки километров фронта по левому берегу, который никак не укреплён", - сказал он.

Также Свитан прокомментировал продвижение Вооружённых сил Украины в районе Работино Запорожской области.

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"Это формирующие операции, они затянулись. В основном такие операции проводятся в течение 1,5-2 недель. Но за счёт того, что россияне в течение почти 9 месяцев подготавливали оборону и минные поля, мы затянули на 1,5-2 месяца эти формирующие операции, они сейчас где-то подходят к завершению. Я думаю, к началу августа будет понятно, будут приниматься решения на движение", - сказал он.

Что касается информации о минировании оккупантами всех мостов вокруг Мариуполя, Свитан сказал следующее:

"Как только посыплется Запорожский фронт, а он посыплется, когда мы подойдём к той же Старомлыновке, им придётся фронт разворачивать, разворачивать не с запада на восток, а с севера на юг. Сейчас основная линия обороны в районе Старомлыновки, куда мы движемся, но после её прорыва наши войска выйдут на оперативный простор, и россиянам придётся линию обороны удерживать уже от Донецка на Волноваху и Мариуполь".

Подрыв Каховской ГЭС - подробности

В ночь на 6 июня оккупанты подорвали плотину Каховской гидроэлектростанции, вследствие чего произошёл неконтролируемый сброс воды из Каховского водохранилища. Одним из последствий теракта стало подтопление около 80 населённых пунктов в Херсонской и Николаевской областях.

По состоянию на сегодня Каховское водохранилище критически обмелело, а местность изменилась почти до неузнаваемости, превратившись в пустошь.