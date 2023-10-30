По меньшей мере 17 оккупантов получили ранения в результате этой атаки.

Россияне заявили, что в ночь на 30 октября Украина ударила по базе ракетно-зенитного полка РФ во временно оккупированном Крыма.

Как сообщает Телеграм-канал ASTRA, удары были нанесены по базе ПВО в Оленевке. 17 оккупантов были ранены. О жертвах информации нет.

"По данным источников, ракетная атака была совершена сегодня, 30 октября, в 3 ночи. Атаковано место дислокации ракетно-зенитного полка ПВО МО РФ. 17 военнослужащих ранены. Повреждены 5 автомобилей, один из них не подлежит восстановлению", - пишет канал.

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Взрывы в Крыму: последние новости

Два дня назад в российском Министерстве обороны отчитались о сбитии 36 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Их якобы сбили над акваторией Черного моря и северо-западной частью оккупированного полуострова.

24 октября в сети сообщили, что в городе произошел мощный взрыв, от которого взрывной волной людям повыбивало окна. Они жаловались, что в городе не объявляли воздушную тревогу.

Позже в пабликах появился пост о том, что российские военные объекты пытались атаковать как минимум две ракеты. При этом гауляйтер Развожаев уверял, что это были "штатные мероприятия с использованием реактивных бомбометов". Также он заявил, что оккупанты посадили дрон, который сдетонировал в поле.

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