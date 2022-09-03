Кроме ракет, россияне атаковали область "Градами" и тяжелой артиллерией, зафиксированы разрушения и пожары.

Ночью враг ударил из "Градов" по Днепропетровской области, ранен мужчина.

Об этом в своем Telegram сообщил председатель Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

"Ночь была очень шумной... Русские атаковали область крылатыми ракетами, "Градами" и тяжелой артиллерией...", - отметил он. Видео дня

По словам Резниченко, в Днепровском районе военные сбили все пять российских ракет, которые враг направил на Днепр.

Он уточнил, что падение обломков повлекло несколько пожаров, которые пожарные ликвидировали.

"Никто не пострадал", - добавил председатель.

Он также рассказал, что по Никопольскому району оккупанты нанесли удары "Градами" и тяжелой артиллерией - обошлось без погибших и раненых.

"В Никополе без разрушений. В Марганце повреждены несколько домов, хозяйственных построек, автомобилей и газопроводов", - отметил Резниченко.

Также в Криворожском районе под вражеский огонь попала Широковская громада - зафиксированы разрушения частных домов.

Война в Украине: актуальные данные

Россияне сосредоточились на попытке захватить Донбасс. Накануне Путин установил новую дату оккупации региона – 15 сентября. Хоть эксперты из Института изучения войны сомневаются, что армии РФ это удастся, учитывая застопорение в ее продвижении.

С началом сумерек противник активизировался на Бахмутском, Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях, однако силам обороны удалось успешно отбить атаки врага в районах населенных пунктов Бахмутское, Кодема, Зайцево, Авдеевка, Марьинка и Времовка.

Подтверждено уничтожение живой силы противника на Запорожском направлении. По данным разведки, колонна из грузовиков врага, одна из которых была заполнена телами погибших, направлялась в сторону Бердянска, где размещался крематорий.

На Южнобугском направлении силы обороны успешно отбили наступление противника в районах населенных пунктов Высокополье и Потемкино.

Как отметили в Институте изучения войны, Россия, пользуясь информационной "тишиной" Украины вокруг контрнаступления на юге, продолжает врать о вымышленных "провалах" украинского войска через официальные и неофициальные источники.

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