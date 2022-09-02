На Днепропетровщине в результате вражеского обстрела произошел пожар в лесу Синельниковского района, выгорело 4 га территории.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.
"В Великомихайловской громаде из-за обстрелов произошел пожар в лесу. Выгорело 4 гектара территории. На месте обнаружено 30 воронок и обломки боеприпаса. Сейчас возгорание ликвидировано, люди не пострадали", - отметил он.
По словам главы Днепропетровского областного совета, также сегодня российские оккупационные войска нанесли удар по Криворожскому району.
"Под выстрелами врага оказалось с. Большая Костромка. Там поврежден жилой дом и линия электропередач. Пострадавших среди мирного населения нет", - сообщил Лукашук.
Он отметил, что обстрелов в других районах Днепропетровщины сегодня не зафиксировано.
"Ситуация на границах Днепропетровщины-под полным контролем Вооруженных сил Украины", - добавил Лукашук.
Ранее УНИАН уже сообщал, что этой ночью враг ударил из "Градов" по Днепропетровщине.