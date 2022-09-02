В области сегодня от ударов оккупантов пострадали два района – Криворожский и Синельниковский.

На Днепропетровщине в результате вражеского обстрела произошел пожар в лесу Синельниковского района, выгорело 4 га территории.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

"В Великомихайловской громаде из-за обстрелов произошел пожар в лесу. Выгорело 4 гектара территории. На месте обнаружено 30 воронок и обломки боеприпаса. Сейчас возгорание ликвидировано, люди не пострадали", - отметил он.

Видео дня

По словам главы Днепропетровского областного совета, также сегодня российские оккупационные войска нанесли удар по Криворожскому району.

"Под выстрелами врага оказалось с. Большая Костромка. Там поврежден жилой дом и линия электропередач. Пострадавших среди мирного населения нет", - сообщил Лукашук.

Он отметил, что обстрелов в других районах Днепропетровщины сегодня не зафиксировано.

"Ситуация на границах Днепропетровщины-под полным контролем Вооруженных сил Украины", - добавил Лукашук.

Ранее УНИАН уже сообщал, что этой ночью враг ударил из "Градов" по Днепропетровщине.

Вас также могут заинтересовать новости: