Северо-западнее Киева движение противника приостановлено, поделились у Зеленского.

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович заявляет, что Вооруженные силы Украины сбили темпы наступления российских войск на Киев.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Арестович сказал во время онлайн-брифинга, который транслировался в социальной сети Facebook.

Он отметил, что "северо-западнее Киева противник продолжает сосредоточивать свои усилия и группировки для того, чтобы развивать наступление на Киев, но ему это не удалось благодаря системной и исправной работе Вооруженных сил Украины".

"Вчера были нанесены авиационные и артиллерийские удары, которые сбили темпы российской операции. Сейчас они восстанавливают потери, пока никуда не двигаются", - сказал Арестович.

Также, по его словам, на Черниговском и Сумском направлении остановлено продвижение врага. "Они там практически не двигаются, их добивают наши партизаны и военные, начав настоящую охоту за тыловыми колоннами противника, что и надо делать и к чему всех призываю", - подчеркнул он.

Напомним, 24 февраля российский президент Владимир Путин начал вторжение в Украину, в ряде городов, в том числе и в Киеве, прогремели взрывы, противник начал уничтожать военные объекты.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский обратился к землякам и объявил о введении военного положения.

После этого враг атаковал жилые дома. На территорию украинского государства также запускали ракеты из Беларуси.

В Киеве 1 марта в результате ракетного удара по телебашне, по предварительным данным, погибли пять человек, а еще пять - пострадали.

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