Темпы наступления противника на Киев сбиты, поделились у Владимира Зеленского / фото REUTERS

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович заявляет, что Вооруженные силы Украины сбили темпы наступления российских войск на Киев.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Арестович сказал во время онлайн-брифинга, который транслировался в социальной сети Facebook.

Он отметил, что "северо-западнее Киева противник продолжает сосредоточивать свои усилия и группировки для того, чтобы развивать наступление на Киев, но ему это не удалось благодаря системной и исправной работе Вооруженных сил Украины".

"Вчера были нанесены авиационные и артиллерийские удары, которые сбили темпы российской операции. Сейчас они восстанавливают потери, пока никуда не двигаются", - сказал Арестович.

Также, по его словам, на Черниговском и Сумском направлении остановлено продвижение врага. "Они там практически не двигаются, их добивают наши партизаны и военные, начав настоящую охоту за тыловыми колоннами противника, что и надо делать и к чему всех призываю", - подчеркнул он.

Напомним, 24 февраля российский президент Владимир Путин начал вторжение в Украину, в ряде городов, в том числе и в Киеве, прогремели взрывы, противник начал уничтожать военные объекты.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский обратился к землякам и объявил о введении военного положения.

После этого враг атаковал жилые дома. На территорию украинского государства также запускали ракеты из Беларуси. 

В Киеве 1 марта в результате ракетного удара по телебашне, по предварительным данным, погибли пять человек, а еще пять - пострадали.

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