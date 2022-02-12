Аналитики попытались спрогнозировать действия Кремля.

Эксперты "Центра оборонных стратегий" спрогнозировали, есть ли шансы у российской армии на захват Киева, а также предположили, чего ей это может стоить.

Об этом говорится в материале УП.

Аналитики отмечают, что главная цель страны-агрессора - полный контроль над Украиной и она будет выглядеть проще в случае оккупации столицы.

"Действительно, российские военные формирования на территории Беларуси вместе с группировками войск на территории РФ создают угрозу северным областям Украины и Киеву. Количество сил и средств является теоретически достаточным для реализации "киевского сценария". Но лишь теоретически. В случае попытки прорыва границы в Черниговской, Житомирской и Киевской областях российские войска несут неприемлемые потери. Такой сценарий выглядит слишком рискованным для РФ при существующей обстановке", - считают в ЦОС.

Там добавили, что захват украинской столицы не является "более бюджетной" версией полномасштабного вторжения. Это связано с тем, что для взятия под контроль аэропортов, вокзалов, мостов необходимо использование тактических воздушных десантов из штурмовых подразделений ВС РФ. Их могут нейтрализовать имеющиеся в Украине средства безопасности. Кроме того, такие действия не имеют смысла без перемещения Росгвардии и общевойсковых частей для потенциального содержания территории.

"Такое наступление будет очень медленным, ведь надо пройти 100 км от границы через многоэшелонную оборону войск Северного оперативного командования, усиленных возможностями Объединенных Сил. Эти войска готовы к противодействию. Во-вторых, получение контроля над мегаполисом с населением более 3 миллионов человек, большое количество которых готово оказать сопротивление врагу - задача сложная и малореальная, учитывая необходимое количество войск, которых пока не наблюдается", - оценили эксперты.

Они отметили, что изолировать Киев очень непросто из-за его сложной топографии. Кроме того, в город должны прибывать группы сопротивления со всей Украины.

"В-третьих, надежды на поддержку наступления РФ со стороны "пятой колонны" напрасны – это не 2014 год. Украина уже знает что делать с приспешниками Кремля профессионально, жестко и быстро. Кроме этого, после оккупации Крыма и блокады ОРДЛО Россия еще оставила себе возможности подвоза "мобилизационного ресурса" в виде проплаченных пророссийских титушек. Рупоры Москвы не имеют тех преимуществ, которые имели 8 лет назад", - говорится в материале.

Еще одной причиной того, что Кремль вряд ли пойдет на захват Киева, эксперты называют то, что только стратеги с авторитарным образом мышления могут рассчитывать на преимущества такого шага.

"На самом деле, демократическая Украина сможет выстоять даже в случае захвата столицы. Любое потенциальное "марионеточное" правительство не будет признано ни украинцами, ни миром. То есть расчеты на то, что захватив Киев, РФ установит контроль над Украиной – бесполезны. Но главное, что любые сценарии захвата Киева как обще военные, так и с применением "специальных операций" не будут неожиданными", - подытожили аналитики ЦОС.

Напомним, в субботу, 12 февраля, в центре Киева прошел Марш за единство Украины.

Угроза вторжения России в Украину

Как сообщал УНИАН, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия может начать новое вторжение в Украину в любое время, в том числе во время зимних Олимпийских игр.

Блинкен отметил, что Вашингтон продолжает "сокращать численность сотрудников американского посольства в Украине и повторил призыв Госдепартамента, чтобы все американцы в Украине покинули страну немедленно.

Ранее президент США Джо Байден также призвал всех американцев, которые остаются в Украине, выезжать из страны из-за угрозы российского вторжения. Также немедленно покинуть Украину призвали и в Госдепе США.