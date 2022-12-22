Также была уничтожена боевая машина десанта и 3 грузовика с боеприпасами.

В Генштабе подтвердили удар по оккупантам 17 декабря в районе Горловки на Донетчине. Ликвидировано 4 вражеских офицера.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 6:00.

Так, подтверждено огневое поражение 17 декабря сосредоточения личного состава и техники противника в районе Горловки Донецкой области.

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"Там было ликвидировано 13 военнослужащих противника, 4 из которых - офицеры", - говорится в сообщении.

Также была уничтожена боевая машина десанта и 3 грузовика с боеприпасами. "Информация о раненых уточняется", - добавили в Генштабе.

Потери РФ: актуальные данные

Утром 22 декабря Генштаб ВСУ объявил, что Россия потеряла в Украине уже более 100 тысяч личного состава, 3 тысячи танков и около 6 тысяч других бронемашин.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники оккупантов.

Украинские ракетчики и артиллеристы, в то же время, поразили три пункта управления и два района сосредоточения живой силы противника.

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