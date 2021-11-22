Системы Javelin использовались против российских войск вместе с беспилотниками турецкого производства Bayraktar.

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что вооруженные силы применяли противотанковый ракетный комплекс Javelin против оккупантов на Донбассе.

Об этом он заявил во время интервью изданию Military Times.

По словам Буданова, системы Javelin использовались против российских войск вместе с беспилотниками турецкого производства Bayraktar. Эта система имеет значительный психологический сдерживающий фактор для противника.

В то же время глава ГУР отметил, что Украина нуждается в дополнительной помощи США. Буданов акцентировал, что США должны дать Украине больше вооружения.

Читайте такжеУ Байдена размышляют о предоставлении Украине больше оружия из-за действий РФ - СМИ"Нам нужно больше. Ни одна страна, кроме Украины, не имеет открытой войны с Россией. А у нас уже семь лет. Вот почему мы уверены, что США должны дать нам все, чего мы не получали раньше. И прямо сейчас. Для этого лучшее время. Потому что после этого может быть очень поздно", - сказал Кирилл Буданов.

Javelin - это переносной противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) американского производства. Он предназначен для поражения бронетехники и малоскоростных целей, в частности вертолетов, БПЛА.

Украина получила на вооружение Javelin в рамках двусторонних договоренностей со США.

Как сообщал УНИАН, Соединенные Штаты пообещали Украине 60 миллионов долларов военной помощи.

В администрации Байдена заявили, что пакет помощи Украине необходим из-за "значительного увеличения российской военной активности вдоль ее границ", а также из-за минометных обстрелов, нарушения режима прекращения огня и других провокаций. Пакет будет включать в себя больше противотанковых ракет Javelin.

Автор: Марта Гичко