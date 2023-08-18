На Лимано-Купянском направлении враг шесть раз штурмовал в районе Синьковки и по одному разу в районе Белогоровки и Веселого - все атаки были отбиты.

В эфире телемарафона спикер восточной группировки войск Вооруженных Сил Украины Сергей Череватый рассказал об успехах на восточных фронтах.

Он акцентировал, что на Бахмутском направлении силы обороны продолжают удерживать инициативу и вытеснять врага с наших позиций, успешно уничтожают личный состав, технику и вооружение противника, преодолевая активное сопротивление оккупантов.

"За эти сутки 560 раз наносил удары всеми видами артиллерии, минометов и реактивных систем залпового огня, три авианалета совершил на этом направлении. Произошло 9 боестолкновений, в результате которых 55 оккупантов уничтожены, 106 ранены. Уничтожен вражеский танк, бронетранспортер, один самоходный миномет калибра 240 мм миномет "Тюльпан", противотанковый ракетный комплекс, Две пушки и четыре полевых склада с боеприпасами. А также, что немаловажно, комплекс наблюдения "Муром-П", - подчеркнул Череватый.

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Представитель восточной группировки войск отметил, Если говорить о Лимано-Купянском направлении, то здесь враг пытается штурмовать позиции украинских защитников.

"Шесть раз в районе Синьковки пытался это сделать, по одному разу в районе Белогоровки и Веселого. Также, враг активно использовал артиллерию - 503 раза наносил удары, больше использует авиацию - 10 авианалетов осуществлено за эти сутки", - сказал Череватый.

Он добавил, что на Лимано-Купянском направлении во время отражения вражеских штурмов, было ликвидировано 16 оккупантов, 72 получили ранения.

Кроме того, отвечая на уточняющий вопрос, он назвал основное отличие подразделений "Шторм-Z", задействованных врагом на Купянском направлении, от "вагнеровцев", списанных россиянами в Беларусь.

"У них есть сходство в том, что используют криминальный элемент, привлекая туда заключенных, которые были приговорены к этому или кому грозит судебное преследование. Отличаются они тем, что в ЧВК "Вагнер" действовала кровавая нечеловеческая дисциплина, которая достигалась тем, что любое невыполнение боевого приказа или все, что связано с покиданием позиций и оружия, отступлением, наказывалось либо расстрелом перед строем, либо их "знаменитой кувалдой". Здесь ("Шторм-Z" - УНИАН), все-таки нет такой системы, которая бы заставляла их выполнять не задумываясь, любые приказы командиров. Следовательно, это все же, менее профессиональные подразделения и еще менее мотивированные чем были "вагнеровцы", - пояснил Череватый.

Война в Украине - последние новости

По данным Генштаба, россияне за прошедшие сутки пытались восстановить утраченные позиции в районе Урожайного и Новодаровки, но успеха не имели. По линии фронта За прошедшие сутки произошло в общей сложности более 30 боевых столкновений.

В то же время, по данным аналитиков ISW, успехи Украины в районе Работиного и Урожайного свидетельствуют о деградацию российской обороны на этом направлении.

Аналитики отмечают, что успехи ВСУ на этом направлении могут позволить украинским силам начать операции в районах за самыми плотными минными полями врага и ускорить ход контрнаступления.

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