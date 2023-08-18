Эти попытки, как и наступления на других направлениях, были безуспешны.

На Шахтерском направлении российские оккупанты осуществили безуспешные попытки восстановить утраченное положение в районе Урожайного Донецкой области, об освобождении которого было сообщено 16 августа.

Как сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, в течение суток произошло 30 боевых столкновений на фронте.

Отмечается, что на Купянском направлении противник вел наступательные действия в районе Синьковки Харьковской области, а на Лиманском направлении - в районе Белогоровки Луганской области. Успехов оккупанты не имели.

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По данным Генштаба, противник вел безуспешные наступательные действия северо-восточнее Орехово-Васильевки Донецкой области (Бахмутское направление) и юго-восточнее и восточнее Новокалинова Донецкой области (Авдеевское направление).

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районах Марьинки и Красногоровки Донецкой области.

Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, Украина продолжает получать военное усиление в виде тяжелой техники, артиллерии и средств противовоздушной обороны.

Всего с начала полномасштабного вторжения уничтожено уже 256 510 оккупантов.

В то же время украинские ДРГ на Левобережье Херсонщины довели оккупантов до паранойи.

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