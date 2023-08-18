По мнению аналитиков, успехи ВСУ на этом направлении могут позволить украинским силам начать операции в районах за самыми плотными минными полями и ускорить ход контрнаступления.

Российские силы приложили значительные усилия, ресурсы и персонал для удержания Роботино и Урожайного, поэтому недавние успехи Украины в этих районах свидетельствуют о деградации российской обороны.

Как говорится в отчете американского Института изучения войны, российским силам не хватает значительных оперативных резервов, а интенсивные усилия России по удержанию этих населенных пунктов вместо вывода своих войск означают, что украинским силам, вероятно, пришлось полностью ослабить российские подразделения перед наступлением.

Кроме того, передислокация российских сил из других районов также свидетельствует о том, что недавние наступления Украины значительно ослабили позиции российских сил, которые оборонялись на западе Запорожской области без ротации с начала контрнаступления

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"Отсутствие российских оперативных резервов означает, что российские войскам придется укреплять одни участки фронта за счет других, что, вероятно, ослабит российские оборонительные рубежи в целом и даст украинским силам возможности для использования", - отмечают аналитики.

Недавняя жалоба командира батальона "Восток" Александра Ходаковского, обороняющегося в районе границы Донецкой и Запорожской областей, на то, что российское командование не отправило подкрепления для российских сил в Урожайном, может свидетельствовать о том, что российское командование уже делает трудный выбор в отношении приоритетных направлений при наступлении украинских войск, заявляют в ISW.

"Вероятность того, что российским силам придется отойти на второстепенные подготовленные оборонительные позиции без существенной поддержки в случае прорыва украинских войск, возрастает, а дальнейшая деградация российских сил создает возможности для любого украинского прорыва, который может иметь потенциально важное оперативное значение", - подчеркивают аналитики.

Они также оценили значение наступления ВСУ на этом направлении

Так, по мнению аналитиков, наступление ВСУ на границе Донецкой и Запорожской областей и в западной части Запорожской области имеет тактическое значение из-за структуры российских оборонительных рубежей.

"Недавнее наступление украинских войск к северу и северо-востоку от н. п. Роботино (10 км к югу от Орихова) в западной части Запорожья может позволить украинским силам начать операции в районах за самыми плотными минными полями. Если районы вокруг второй российской линии обороны будут менее сильно заминированы, то они, вероятно, будут способствовать более быстрому успеху Украины", - отмечают аналитики, подчеркивая однако, что не располагают информацией о плотности или глубине российских минных полей.

Ситуация на фронте

Украинские военные освободили село Урожайное Донецкой области и продвинулись на юго-восточном фронте в направлении ключевого портового города – Мариуполя.

Кроме того, южнее Бахмута украинские военные закрепляются на достигнутых рубежах, там продолжаются тяжелые бои.

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