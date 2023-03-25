Украинские герои ликвидировали вражескую технику с помощью дронов.

Вооруженные силы Украины показали эпическое видео уничтожения вражеской реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град".

Соответствующий ролик опубликовал СтратКом ВСУ на странице в Telegram, отметив, что вражескую технику удачно ликвидировали подразделения Днепропетровской отдельной бригады Сил территориальной обороны.

Чтобы "отминусовать" вражеский" Град" ребята использовали дроны, отмечается в публикации. Ролик СтратКом ВСУ традиционно "приправил" драйвовой украинской музыкой.

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Эпические видео с украинского фронта - что интересного показали украинцы

Напомним, что ВСУ часто радуют украинцев иногда смешными, иногда драйвовыми, а иногда кадрами, вызывающими печаль.

Так, недавно Сухопутные войска Украины показали ликвидацию одного из самых современных российских танков Т-90 "Прорыв". Технику удалось прицельно уничтожить в районе Кузеновка на Сватовском направлении с помощью американских Javelin.

Также недавно один из военных опубликовал видео, которое возмутило украинское общество. Он показал, как ему звонят с военкомата несмотря на то, что он уже воюет под Бахмутом.

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