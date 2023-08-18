Силы обороны ликвидировали десятки оккупантов, уничтожили крупнокалиберные пушки, станции радиоэлектронной борьбы и прочее.

Силы обороны полдня показали, как украинские военные уничтожили лодки из ДРГ, которые пытались высадиться на правобережье.

На обнародованном видео зафиксировано, как лодка быстро приближается к берегу, но в этот момент произошел взрыв.

"Уничтожение российской лодки при попытке высадки десанта на правобережье. Воины 126 бригады ТРО поразили россиян на лодке у берега, после чего у них исчезли признаки жизни", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за минувшие сутки украинские защитники уничтожили две лодки, вместе с диверсионно-разведывательными группами противника.

Кроме того, подразделениями Сил обороны ликвидированы 33 оккупанта, уничтожены три крупнокалиберные пушки, шесть единиц авто-бронетехники, станция радиоэлектронной борьбы и два наблюдательных пункта. Также уничтожены два разведывательных беспилотных аппарата типа "Мерлин" и ударный FPV дрон

"По состоянию на сейчас, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено, враг продолжает маневры и оборонительные меры", - добавляют украинские военные.

В Черном море пока отсутствуют ракетоносители, но на дежурстве находятся 13 кораблей, еще один корабль оккупантов - в Азовском море.

Потери оккупантов в Украине - последние данные

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки силы обороны ликвидировали почти 460 российских военных, которые пришли воевать на украинскую землю против мирного населения. Всего с 23 февраля 2022 года, с начала полномасштабного РФ, уничтожено уже более 256 тысяч оккупантов.

Кроме того, за минувшие сутки ВСУ уничтожили много вражеской техники: три танка (всего с начала вторжения ‒ 4332), двадцать четыре артиллерийские системы (всего 5193), двенадцать боевых бронированных машин ( 8410), два вертолета (316), четыре беспилотника оперативно-тактического уровня (4276), семнадцать автомобилей и автоцистерн (7658) и десять единиц специальной техники (783).

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