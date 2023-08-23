В кадре "пекельні борошна" от ВСУ достались российским пушкам, ЗРК и еще уйме техники.

Вооруженные Силы Украины устроили "пекельні борошна" оккупантам на День флага, который украинцы отмечают накануне еще одного большого праздника - Дня Независимости.

Взаимодействие в ударах по вражеским позициям продемонстрировали бойцы тактической группы ЦСО "А" и аэроразведчики "команды Вялого" (30-я отдельная механизированная бригады имени князя Константина Острожского). За шесть часов они уничтожили 5 единиц техники армии РФ, использовав мобильность FPV-дрона.

Среди потерь в рядах врага - две пушки Д-20, одна Д-30, ЗРК "Стрела" и КамАЗ.

Оценить, как пылает техника россиян на День флага Украины можно ниже:

Сегодня возле "Родины-матери" подняли уникальный флаг

Напомним, сегодня возле монумента "Родина-мать" взвился уникальный флаг в честь Дня Государственного Флага Украины.

На нем оставили подписи бойцы ВСУ, которые защищают нашу свободу на самых горячих участках фронта. На торжественной церемонии присутствовал президент Украины Владимир Зеленской. Он пообещал, что вскоре этот флаг смогут увидеть украинцы на всех территории "нашей" Украины.

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