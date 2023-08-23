Торжественная церемония состоялась при участии президента и другого руководства страны.

В День Государственного флага в центре Киева подняли особое знамя - с подписями украинских защитников с передовой, с самых горячих точек фронта.

О торжественной церемонии поднятия Государственного флага и истории его путешествия по воинским частям говорится в видео, которое обнародовал в Telegram президент Украины Владимир Зеленский.

Флаг развевается на территории Национального музея войны за независимость Украины. В церемонии его поднятия приняло участие руководство страны.

"Сегодня - особый День Государственного флага Украины. Сегодня в сердце Украины мы поднимаем особый флаг. На нем - особые слова и подписи, оставленные особенными людьми. Это наши воины, наши защитники и защитницы, наши герои, которые сражаются за свободу для украинцев, за независимость, за Украину, наши цвета и этот флаг", - подчеркнул Зеленский.

Выступая на церемонии глава государства указал, что наш флаг - это сила украинцев, источник воли, несокрушимости духа, также это память и дань памяти ко всем нашим героям разных времен, которые защищали нашу землю и отдали свою жизнь за Украину, за всех украинцев.

Зеленский подчеркнул, что этот флаг, который сейчас поднят в центре столицы Украины, был на позициях наших воинов от Чернигова до Одессы, по всей линии защиты Украины, в различных боевых бригадах и подразделениях, в госпиталях, где лечат наших раненых, в руках волонтеров.

"Этот флаг всегда будет беречь упоминание о многих украинцах и украинках. Но он будет непременно пополняться и обогащаться новыми подписями наших воинов", - сказал он.

По словам главы государства, после сегодняшней церемонии каждый желающий сможет его увидеть в Национальном музее войны за независимость Украины.

"И наступит время, когда этот особый флаг сможет увидеть вся наша свободная и мирная Украина. Вся", - подчеркнул Зеленский.

Также Государственный Флаг Украины подняли на Воронцовском Маяке в Одессе. Как отмечает местный телеграм-канал "Одесса INFO", его размеры - 4,5 на 18 метров.

"Его планируют оставить на два дня - до вечера 24 августа", - говорится в сообщении.

Сегодня в Украине отмечают День Государственного флага

Как известно, 23 и 24 августа в Украине отмечают День Государственного флага и День Независимости. В столице в этом году не проводятся массовые мероприятия из-за угрозы обстрелов и провокаций врага. Вместе с тем на Крещатике будет действовать выставка избитой российской военной техники.

Вас также могут заинтересовать новости: