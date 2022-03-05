Сообщается, что российские военные уже покидают свои позиции.

Под Харьковом подразделения Вооруженных Сил Украины перешли к контрнаступлению. Сообщение появилось на официальной странице Facebook.

ВСУ сообщает, что украинские военные переходят в контрнаступление, а российские оставляют свои позиции.

"Это стало возможным из - за несокрушимости украинского народа, отсутствия подготовленных резервов россиян, деморализации оккупационных войск и не в последнюю очередь из-за ухода подразделений так называемых ЛДНР", - сообщают ВСУ.

На странице также опубликовали фото уничтоженной техники оккупантов и разбитых вражеских танков.

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