На еще четырех направлениях активные боевые действия не зафиксированы.

Бойцы Вооруженных сил Украины отразили вражеский штурм возле Берестового. А в районе Золотого продолжаются сражения с российскими оккупантами.

Такой информацией поделился пресс-центр Генштаба ВСУ на своей официальной странице на Facebook.

"В районе Берестового украинские воины отразили вражеский штурм, нанесли врагу потери и заставили отойти на ранее занятые позиции. Противник ведет штурмовые действия в районе населенного пункта Золотое, бои продолжаются", — сообщили в Генштабе.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях активных битв не было. Враг обстреливал гражданскую инфраструктуру неподалеку от Авдеевки, Марьинки и Гуляйполя. Штурмовая и армейская авиация оккупантов совершала удары в районах населенных пунктов Срибное и Малые Щербаки. А возле Павловки рашисты пытались провести разведку боем.

Напомним, в Генштабе также рассказали о ситуациях на других направлениях. В Северодонецке продолжаются уличные битвы — враг перегруппировывается и пытается подтянуть резервы. А на Харьковщине оккупанты сосредоточились на удержании занятых рубежей.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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