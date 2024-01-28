Украинцы совершенствуют свое производство, а россияне не успевают адаптировать свои РЭБы.

В российско-украинской войне битвы выигрывает та сторона, которая обладает лучшими технологиями беспилотников. На данном этапе Украина, похоже, держит преимущество в войне беспилотников, что позволило ей эффективно сорвать новое российское наступление.

Как пишет Forbes, в последние недели российские войска активизировали свои усилия вокруг Купянска и Авдеевки, но достигли минимальных успехов в этих первоначальных операциях, прежде всего из-за неспособности сосредоточить свои силы. Ключевую роль сыграли украинские беспилотники.

"Птички" поражают российскую технику и скопление личного состава. Устаревшая система командования и управления в армии РФ еще больше ограничивает маневры подразделений на передовой и их способность синхронизировать свои атаки.

Видео дня

Зато Украина способна точно бить по оккупантам, избегая РЭБов. Чтобы достичь этого, Украина быстро развила свои беспилотники путем быстрой интеграции новых технологий. Два года назад украинские войска в значительной степени полагались на ТБ-2 Bayraktar; сегодня украинские военные имеют в своем арсенале очень разнообразный кейс беспилотников.

Хотя многие из этих систем были закуплены в других странах или включены в пакеты иностранной помощи, значительное количество украинских беспилотников производится внутри страны. Наиболее распространенными украинскими беспилотниками являются A1-CM Fury, ASU-1 Valkyrja и Leleka-100. К ним прилагается ряд менее распространенных дронов отечественного производства от ряда компаний, в частности Saker, Spaitech и Ukrspecsystems.

Украинское производство беспилотников резко контрастирует с Россией, которая сосредоточилась на массовом производстве своих беспилотников. Хотя количество имеет значение в войне на истощение, технология борьбы с дронами развивается очень быстро, поэтому дроны должны быть в состоянии адаптироваться к этим изменениям.

"На протяжении всей войны Россия доминировала в пространстве борьбы с беспилотниками. Однако системы борьбы с дронами, особенно системы электронной борьбы, часто нацелены на уязвимости, уникальные для конкретной модели дрона. Таким образом, Россия сталкивается с проблемами, поскольку ей приходится настраивать свое оборудование для различных украинских беспилотников. Несмотря на это, Россия, скорее всего, вскоре развернет обновленную технологию радиоэлектронной борьбы, которая будет эффективной против основной массы украинских беспилотников", - пишет издание.

В то время как украинские разработчики адаптируют свои беспилотники к российским РЭБам, оккупанты маневрируют и наступают. Чтобы этого не произошло, украинские компании-производители беспилотников должны быть на шаг впереди российских технологий борьбы с беспилотниками, а это сложно. Украина получит определенную помощь в этом от партнеров.

"Учитывая характер войны, обе стороны пытались установить господство в технологиях беспилотников. Хотя иногда россияне доминировали в этой сфере, украинские военные сейчас имеют преимущество. Это преимущество связано прежде всего с большим количеством украинских компаний-производителей дронов, которые внедряют новые технологии. Этот процесс надо продолжать, чтобы сдержать российское наступление", - пишет издание.

Что предшествовало

Напомним, что российские системы противовоздушной обороны оказались менее эффективными против небольших дешевых беспилотников ВСУ. Эти "птички" изрядно эффективны, ведь их трудно обнаружить.

Как сообщил аналитик и эксперт по беспилотным и роботизированным военным системам Сэмюэль Бендетт в комментарии Business Insider, расхваленная российская противовоздушная оборона не может справиться с примитивными дронами Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: