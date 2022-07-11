Отмечается, что для уничтожения вражеских позиций в очередной раз привлечена дальнобойная артиллерия из западных поставок.

В городе Токмак Запорожской области вооруженные силы Украины ударили по тыловым позициям российских захватчиков.

Об этом сообщает Стратком ВСУ в Телеграмм и публикует соответствующие фотографии.

В управлении намекнули, что для уничтожения вражеских позиций в очередной раз привлечена дальнобойная артиллерия из западных поставок. Скорее всего, речь идет о "Химарсах".

Токмак, Запорожье. Дядюшка Ленд Лиз "с подругой хлопком" разогревают публику, перед началом большого "зажигательного" концерта на складах БК и ГСМ – говорится в публикации.

Информацию об ударе по Токмаку в Минобороны пока не комментировали.

По словам Арестовича, в Украине менее чем за две недели "Химарсы" уничтожили около 20 складов противника оперативно-тактического уровня. Уничтожение таких складов крайне болезненно бьет по российским войскам и создает колоссальную проблему по накоплению материальных запасов.

В то же время, военный эксперт Олег Жданов акцентирует, что россияне беззащитны против HIMARS, противодействия этому вооружению банально не существует. По его словам, Россия по этой причине пытается всячески помешать поставкам в Украине высокоточного западного вооружения большой дальности.

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