Всего за сутки украинские защитники отбили 17 атак врага.

На Донбассе за сутки украинскими вооруженными силами сбито 2 российских вертолета и 5 беспилотных летательных аппаратов.

Как сообщает группировка Объединенных сил, оккупанты обстреляли 23 населенных пункта в Донецкой и Луганской областях, разрушили и повредили 32 жилых дома.

"Украинские защитники и защитницы из состава группировки Объединенных сил отразили сегодня 17 атак врага. Еще на 2 локациях продолжаются бои. Наши отважные воины наносят рашистским захватчикам потери в живой силе и технике", - говорится в сообщении.

В частности, за сутки военнослужащие группировки Объединенных сил уничтожили: 3 танка; 1 артиллерийскую систему; 6 единиц боевой бронированной техники; 1 вражеский автомобиль.

"Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 2 вражеских вертолета (Ка-52 и Ми-28) и 5 беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10"", - отмечается в сообщении.

При этом, всего за уходящую неделю военнослужащие группировки Объединенных сил отразили 93 вражеских атаки.

"Уничтожили один зенитный ракетный комплекс, 58 танков, 26 артиллерийских систем (из них 1 РСЗО), 98 единиц боевой бронированной техники, 7 единиц специальной инженерной, 33 единицы автомобильной техники врага и одну зенитную установку. Подразделениями ПВО сбито 4 вертолета и 27 беспилотных летательных аппаратов оккупантов", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 14 мая зенитные ракетные войска Воздушных Сил "распаковали" третью сотню сбитых самолетов российских оккупантов. В частности на Харьковщине был сбит 201-й истребитель оккупантов.

Также за прошлые сутки противовоздушной обороной Сухопутных войск и Воздушных Сил сбито 7 вражеских беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня.

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