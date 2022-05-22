Две ракеты россиян удалось перехватить и уничтожить Воздушным силам, еще одну - подразделением зенитных ракетных войск.

За сутки 21 мая ударная авиация Воздушных сил уничтожила по меньшей мере 12 единиц военной техники оккупантов, в частности, две тяжелые огнеметные системы типа "Солнцепек".

Об этом сообщается на странице Командования Воздушных сил ВСУ в Facebook.

Кроме того, оккупанты в очередной раз нанесли удары по территории Украины из акватории Черного моря крылатыми ракетами "Калибр". Две ракеты удалось перехватить и уничтожить в небе истребителями Воздушных сил и еще одну подразделением зенитных ракетных войск - в Винницкой области.

К тому же подразделением противовоздушной обороны Сухопутных войск на восточном направлении был сбит БпЛА "Орлан-10".

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки Вооруженные силы Украины поразили 5 воздушных целей российских оккупантов: три БпЛА (ОТР), одну крылатую ракету и одну неустановленную цель (предположительно вертолет).

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