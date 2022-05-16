Размещение на острове средств разведки позволяет россиянам вести наблюдение за территорией Румынии, где расположены американские подразделения, отметил полковник Грабский.

Остров Змеиный является стратегически важным мировым пунктом, который позволяет России создавать глобальные проблемы.

Такое мнение высказал украинский военный эксперт, полковник Сергей Грабский в интервью РБК-Украина.

"Если взять географическую карту, вы увидите, что буквально мимо острова Змеиный проходят морские коммуникации, морские торговые пути от Одессы к Босфору и далее к Средиземному морю, – отметил эксперт. – Остров Змеиный – это клочок суши в Черном море, который расположен напротив устья Дуная. Размещение на этом острове средств радиотехнической или радиоэлектронной разведки позволяет россиянам вести наблюдение за территорией Румынии, где уже расположены американские подразделения. То есть они могут вести разведку и снимать все, что касается и американских, и румынских войск на территории Румынии".

По словам Грабского, развертывание на острове средств противовоздушной обороны РФ улучшает положение их флота в этой операционной зоне, а размещение на острове ракетных средств позволит России контролировать всю морскую коммуникацию в том районе и уничтожать все корабли.

"Для чего им это нужно? На сегодня цены на продовольствие в странах Средиземноморья, которые зависели от нашего экспорта – Тунис, Ливан, Алжир и прочие – выросли уже на 20%. Блокируя наши морские торговые пути и перевозку грузов, Россия уже сегодня международным продовольственным терроризмом влияет на несколько стран. То есть это становится глобальной мировой угрозой, о чем уже говорят на самом высоком политическом уровне. Эти поставки Россией награбленного в Украине зерна в Сирию также могут быть использованы ею как инструмент ведения гибридной войны", – отметил Грабский.

Напомним, по данным украинской военной разведки, Россия хочет закрепиться на острове Змеиный, чтобы доминировать в части Черного моря.

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