Реформа «Укроборонпрома»: 50 предприятий реорганизуют, еще 28 – отдадут (инфографика)

Концерн завершил анализ своих активов.

Руководство государственного концерна «Укроборонпром» в рамках реструктуризации своих предприятий планирует реорганизовать 50 из них, а еще 28 – передать в управление Фонду государственного имущества и других государственных органов.

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Как сообщает пресс-служба концерна, такое решение было утверждено по итогам триаж-анализа – комплексной оценки всех 137 предприятий «Укроборонпрома» по девяти параметрам.

В итоге, из 116 предприятий, работающих на подконтрольной территории, финансово стабильными являются 33, финансово неустойчивыми – 27, а в плохом финансовом состоянии – 56.

Всего 29 предприятий концерна заработали 88% чистого дохода «Укроборонпрома» за 2016-2019 годы. Кроме того, на 14 предприятиях работают 67% сотрудников госконцерна.

Средний коэффициент изношенности основных средств к началу 2020 года составил 63%. При этом, очень много избыточного имущества: общая площадь земельных участков в пользовании предприятий 5500 гектаров, площадь недвижимости - 11,3 млн кв. м.

Как отметил глава офиса трансформации «Укроборонпрома» Роман Бондарь, все предприятия разделили на три условные группы: развития, оздоровления и переподчинения.

Группа развития представлена 38 предприятиями с совокупным чистым доходом 35 млрд грн, или 88% дохода госонцерна, на которых работает 53600 работников, что составляет 80% общего количества на всех предприятиях. Эти компании войдут в шесть отраслевых бизнес-единиц: ракетостроительную, авиационную, авиаремонтную, бронетанковую, радарных и морских систем.

Группа реструктуризации состоит из 50 предприятий с совокупным чистым доходом 4,9 млрд грн, или 12% от всех доходов концерна. В этой группе работает 13900 работников, что составляет 20% от общей численности. Эти компании планируют финансово оздоровить и реорганизовать. В том числе, предполагается перенос производства, избавление от избыточных активов, вывод из банкротства и выплата долгов перед работниками, государством и кредиторами.

«После этого оздоровленные и стабилизированные предприятия будут присоединены к новосозданным отраслевым бизнес-единицам из «группы развития», - цитирует Бондаря пресс-служба концерна.

Группа переподчинения состоит из 28 предприятий с совокупным чистым доходом 29 млн грн, на которых всего 253 работника. Эти предприятия утратили значимость для обороноспособности страны и ничего не производят. Их передадут Фонду государственного имущества или другим госорганам.

«В частности, мы уже передали пакеты документов 21 «мертвого» предприятия в Фонд госимущества... Два предприятия будут переданы Государственному космическому агентству, пять – на ликвидацию», - цитирует Бондаря пресс-служба концерна.

По его словам, 21 предприятие концерна осталось на оккупированных территориях. Их могут переподчинить профильному министерству, но для этого нужно внести изменения в законодательство.

Как сообщал УНИАН, руководство «Укроборонпрома» ставит целью объединить свои предприятия в шесть отдельных холдингов, после чего планирует ликвидировать сам концерн. Об этом заявил заместитель генерального директора концерна Роман Бондарь, который также возглавляет Офис трансформаций «Укроборонпрома».

Справка УНИАН. Государственный концерн «Укроборонпром» создан в 2010 году с целью обеспечения эффективного функционирования и управления субъектами хозяйствования государственного сектора экономики, осуществляющими хозяйственную деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов, участвуют в военно-техническом сотрудничестве. В состав концерна входят около 140 предприятий ОПК Украины.