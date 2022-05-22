Ликвидацию российских захватчиков удалось зафиксировать с воздуха.

Воины Вооруженных сил Украины устроили настоящий ад российским захватчикам на Херсонском направлении. Удалось уничтожить не только личный состав армии оккупанта, но и несколько единиц вражеской техники.

Об этом сообщили в Facebook Сухопутных войск.

"Подразделения ВСУ продолжают хирургически уничтожать вражескую технику на Херсонском направлении", - говорится в сообщении.

На кадрах видно, как украинский беспилотник метко атакует тяжелую технику российских оккупантов. Очевидно, захватчики не ожидали удара с воздуха. Вероятно, работал "Байрактар".

Как сообщал УНИАН, Вооруженные Силы Украины впервые в современной истории уничтожили российскую САУ "Тюльпан". САУ 2С4 "Тюльпан" оккупантов украинские защитники "накрыли" благодаря сливу ее геолокации российскими пропагандистами. Такое событие удалось зафиксировать на видео.

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