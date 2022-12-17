Кремлевский диктатор заслушал доклады о ведении войны в Украине.

Президент России Владимир Путин посетил штаб оккупационной армии, которая воюет в Украине. Он также провел персональные встречи с командующими вражескими войсками и заслушал доклады о ходе боевых действий.

Такой информацией поделились в пресс-службе Кремля. В официальном сообщении сказано: "В пятницу в течение всего дня президент работал в объединенном штабе родов войск, задействованных в "специальной военной операции". Глава государства ознакомился с работой штаба, заслушал доклад о ходе "СВО", а также провел совещание и отдельные встречи с командующими".

Пресс-служба опубликовала видео визита. На кадрах ролика заметно, что Путин встретился с министром обороны Сергеем Шойгу, командующим оккупационными войсками в Украине Сергеем Суровикиным и главой Генштаба Валерием Герасимовым.

Видео дня

Местоположение штаба не раскрывается. Подробностей персональных разговоров Путина с членами командования тоже нет.

Ситуация на фронте: последняя информация

Согласно свежим данным от Генштаба, с момента полномасштабного вторжения ВСУ ликвидировали около 97 690 вражеских военнослужащих и уничтожили более 18 тысяч единиц техники.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный 15 декабря заявил, что украинские защитники уже проводят новую масштабную операцию. Однако обычные люди ее пока не замечают.

На временно оккупированных территориях юга рашисты совершают передислокацию. Часть подразделений выводят из Каховки и Новой Каховки в район населенного пункта Нижние Серогозы.

Тем временем оккупанты предпринимают регулярные попытки штурма на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Они пытаются обнаружить слабые места в обороне ВСУ.

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