Визит главы Минобороны России в Беларусь связан с обучение российских мобилизованных, полагает советник Офиса президента.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу приезжал в Беларусь к псевдопрезиденту Александру Лукашенко, чтобы договориться о передаче военной техники и вооружения и порядке использования беларуской учебно-материальной и инфраструктурной базы.

В беларуской армии 1 декабря начался учебный период, и военные заняли учебные площади, которые Россия радостно рассчитывала использовать для обучения текущей волны мобилизованных и следующей, рассказал советник Офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович в эфире "Фейгин Live".

"…Кроме того, в российской армии категорически не хватает боеприпасов, формы, военного снаряжения и так далее... вот и приехал Шойгу договариваться: первое - за порядок использования учебно-материальной базы и инфраструктурной базы, второе - за передачу вооружения и военной техники…", - поделился советник.

Напомним, 3 декабря стало известно, что Александр Лукашенко в Беларуси встретился с Сергеем Шойгу. Псевдопрезидент Беларуси проговорился, что военные его страны участвуют в подготовке российских мобилизованных на беларуских полигонах.

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Беларуские власти разрешили России со своей территории совершить вторжение в Украину 24 февраля. Кроме того, нашу страну не раз обстреливали из Беларуси.

Сначала Александр Лукашенко утверждал, что Беларусь не помогает РФ, но в начале октября признал причастность беларуской стороны к войне.

10 октября он объявил о развертывании беларуско-российской группировки войск. Позже в Беларусь привезли российских мобилизованных.

По сведениям украинской стороны, пока нет угрозы нового вторжения в нашу страну из Беларуси.

Справка УНИАН. 21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. В стране планировали мобилизовать около 300 тысяч резервистов. Страну массово начали покидать мужчины.

Через месяц российский лидер объявил о завершении частичной мобилизации, но, по сведениям СМИ, люди продолжали получать повестки.

4 ноября Путин заявил, что были мобилизованы 318 тыс. россиян, и 49 тыс. из них уже отправлены на войну.

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