Разведка обнародовала запись-подтверждение сбития российского самолета.

"Был в стороне, потом разрывы, после этого маневрировал, пока не могу больше..." - это фрагмент разговора пилотов РФ, которое опубликовало Главное управление разведки Украины как подтверждение, что самолет А-50У действительно сбили.

Запись разведка показала утром 24 февраля. Отметим, что сейчас в РФ пытаются создать историю о том, что российский самолет сбили "дружественным огнем" ВС России, а не войска Украины.

В ГУР уточняют, что на обнародованном видео можно услышать радиоперехват разговора экипажа прикрытия Су-35, который должен был "защищать" А-50.

"Огневое поражение модернизированного ДРЛВ А-50У вкс рф подтверждают радиоперехват разговора экипажа прикрытия Су - 35. один из российских пилотов в радиоэфире сообщает, что наблюдал работу ПВО, вспышки и взрывы", - указывает разведка.

По данным ГУР, взлет А50У совершил накануне в 15:50 с аэродрома "Ахтубинск". Целью его "последнего путешествия" было выполнение террористических задач от командования РФ вблизи населенных пунктов Приморско-Ахтарск-Зерноград.

Станции радиотехнической разведки зафиксировали, что радиолокационный комплекс А-50У перестал подавать сигналы примерно в 18:45, уточнило ведомство.

Также ГУР утверждает, что помимо уничтожения очередного самолета РФ, дополнительным признаком успеха Украины является приказ для двух самолетов Су-35 и трех бортов Су-34 срочно прекратить свои миссии. "Часть из них планировала нанести авиаудары вблизи Авдеевки", - акцентировало ГУР.

Россия пытается "продать" ложную историю об А-50

Сегодня американский Институт изучения войны ISW заявил, что российские блогеры умышленно распространяют версии о том, что самолет А-50 23 февраля по ошибке сбили именно ВС РФ. Главная цель такой дезинформации - убедить россиян, что Украина не способна реализовывать подобные удары и одержать победу в войне, говорят аналитики. Там назвали "странным" энтузиазм РФ унизить собственные силы ПВО.

Как известно, самолет А-50 сбили вечером 23 февраля над Азовским морем. По нему отработали ракеты к советскому ЗРК С-200, говорили источники разведки СМИ Украины.

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