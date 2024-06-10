Россияне постоянно вкладывают новые силы, обновляют свои подразделения.

Сергей Цехоцкий, офицер 59-й Отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка с Покровского направления, заявил, что абсолютно все штурмовые группы россиян имеют средства РЭБ. Они выставляют их на позиции, к которым добираются.

"Покровское направление сегодня является самым горячим и уже, пожалуй, не первый месяц. Враг постоянно штурмует, пытается пробить линию обороны, ему это не удается. Подразделения бригады держат оборону в определенной полосе, уничтожая каждый день большое количество оккупантов и всего того, с чем они идут на штурмы. За минувшие сутки были уничтожены вражеский танк Т-72, а еще один поврежден, также антенны МТ-ЛБ, беспилотные комплексы", - рассказал он в эфире "Эспрессо".

По словам Цехоцкого, наша РЭБ сажает большое количество FPV-дронов оккупантов, но их летит невероятное количество. Это несет угрозу для украинских позиций и наших защитников.

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"Враг постоянно вкладывает новые силы, обновляет свои подразделения. В атаку идут малые штурмовые группы, которые хорошо оснащены, вооружены. Абсолютно все эти группы имеют средства РЭБ, которые они выставляют на позиции, куда добираются или пытаются добраться. Поэтому не надо считать врага некомпетентным или недоукомплектованным. Соответственно, нам надо совершенствовать свои средства РЭБ", - подчеркнул боец.

Война в Украине - последние новости

Россияне активизировали наступление под Часовым Яром, активно применяют бронетехнику и танки, за ними под прикрытием идет пехота. Враг пытается дальше взять в клещи непосредственно город и штурмует прямыми лобовыми атаками.

Лето в Украине будет очень тяжелым, но на осень должен произойти перелом ситуации в войне. В Украине есть сейчас прекрасный шанс в этой войне победить, чтобы рухнула российская империя, сказал командир стрелковой роты батальона территориальной обороны ВСУ Игорь Мазур.

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