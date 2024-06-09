Он однако отметил, что лето будет тяжелым.

Лето в Украине будет очень тяжелым, но на осень должен произойти перелом ситуации в войне. Об этом в интервью OBOZ.UA сказал командир стрелковой роты батальона территориальной обороны ВСУ Игорь Мазур

В частности, на вопрос, скоро ли Украина сможет поставить хоть временную точку в войне с Россией, военный ответил:

"Я думаю, это произойдет: если не во второй половине этого года, то в первой половине следующего". Видео дня

Он добавил, что лето будет тяжелым, ведь земля подсохнет и будет возможность для действий как одной стороны, так и второй.

"Но уже где-то, я думаю, на осень будет понятно, у кого тактическая и стратегическая инициатива и кто будет наступать. Вот был какой-то определенный период, когда нам надо было держать удар. Мы его держали, остановили врага. Сейчас другой начнется этап, когда мы начнем уже бить врага, а он начнет отступать", - отметил военный.

Он добавил, что у Украины есть сейчас прекрасный шанс в этой войне победить, чтобы рухнула российская империя.

"Я думаю, при нашей жизни это все произойдет и буквально в ближайшие год-два мы увидим, как Россия перестанет быть империей, а станет просто Московией. Я думаю, что ее разоружат, заберут ядерное оружие и будет такой период, как в 90-х, когда Россию подкармливали "ножками Буша", потому что они сами уже почти ничего не могли", - прогнозирует Мазур.

Он добавил, что важно, что у Украины есть союзники, и с ними надо "создавать балто-черноморский союз, который будет тесно работать с Великобританией, со Штатами. У нас впереди светлое будущее, за которое надо бороться".

Война в Украине - последние новости

Как писал Bloomberg, в течение нескольких месяцев России удалось достичь лишь ограниченных успехов на поле боя против украинских войск. Это все больший вызов для президента Владимира Путина, поскольку преимущество его армии начинает разрушаться.

Попытка России открыть новый фронт на северо-востоке Украины в Харьковской области уже увязла, не достигнув цели - создания буферной зоны вдоль границы.

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