Силами ПВО были уничтожены 4 из 7 крылатых ракет Х-101/Х-555, 4 из 10 ударных БпЛА "Shahed", "Ланцет" и 4 БпЛА оперативно-тактического уровня ("Орлан-10" и "Supercam").

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины уточнил, сколько ракет и беспилотников российские оккупанты выпустили по Украине этой ночью.

Об этом речь идет в оперативной информации по российскому вторжению по состоянию на 18:00.

"По уточненной информации, в период с 00.00 ночи до 04.20 утра, российские оккупанты нанесли удар по Украине иранскими ударными БпЛА типа Shahed и крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-555 по военным объектам и объектам критической инфраструктуры. Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины уничтожено 4 из 7 крылатых ракет Х-101/Х-555, 4 из 10 ударных БпЛА "Shahed", "Ланцет" и 4 БпЛА оперативно-тактического уровня (Орлан-10 и Supercam)", - говорится в сообщении.

Видео дня

Всего, как заявили в Генштабе, в течение суток, враг нанес 8 ракетных ударов по гражданским домам города Звягель Житомирской области и по окрестностям Харькова.

Кроме того, как отмечается, враг нанес 58 авиационных ударов и совершил 31 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах.

Российские обстрелы: что известно

Как сообщал УНИАН, в утренней сводке в Генштабе заявили, что в период с 22.00 ночи до 04.00 утра, российские оккупанты нанесли удар по Украине иранскими ударными дронами Shahed и крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-55.

Пуски "шахедов" осуществлялись с южного направления, крылатых ракет - из района Каспийского моря, из четырех стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.