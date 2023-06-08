Как стало известно в ходе разбирательства, мина была установлена военнослужащими Министерства Обороны.

В России в Брянской области двое сотрудников ФСБ РФ, в том числе подполковник, подорвались на российской мине. Но все пытаются выдать будто они погибли в результате действий ДРГ.

Как рассказал источник ВЧК-ОГПУ 6 июня, двое военнослужащих Пограничного управления ФСБ по Брянской области, во время патрулирования Государственной границы в райне села Брахлов Климовского района Брянской области, подорвались на мине.

В следствие полученных травм подполковник Скуратов и мичман Кузьмин скончались. Как стало известно в ходе разбирательства, мина была установлена военнослужащими Министерства Обороны.

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Руководством военного следственного отдела Следственного комитета предпринимаются попытки скрыть данный факт, отобразив причину гибели военнослужащих в результате нападения ДРГ ВСУ.

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