Россия не выдержала и начала признавать потери.

Министр обороны Алексей Резников заявил, что наша армия успешно встречает лобовые атаки российских оккупантов и что пора усилить давление на врага, который потерял инициативу.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны.

"Россия не выдержала и начала признавать потери. Это произошло благодаря героизму наших защитников и защитниц. А также благодаря бойцам информационного фронта, которые прорвали информационную блокаду. Время усилить давление на врага, который потерял инициативу. Время перейти к тотальному сопротивлению. Наша армия успешно встречает лобовые атаки российских оккупантов.

Наши специальные подразделения - ССО, спецназ СБУ и Главного управления разведки – эффективно уничтожают российские войска на марше", - отметил министр.

Он также обратился к гражданам, находящимся на временно занятых врагом территориях: "С вашей помощью наша армия быстрее одолеет и выгонит оккупантов. Надо лишить русские войска тыловой поддержки".

"Не трогайте танки. Только если очень хочется. Уничтожайте тыловые колонны. Они идут за колоннами с бронетехникой. Если враг останется без топлива, боекомплекта, еды, инженерной и ремонтной поддержки, он станет беспомощным. Охотники. Егеря. Лесники. Вы знаете каждую тропу и каждый овраг в вашем крае. Это ваше время. Враг должен почувствовать, что каждый шаг без приглашения по украинской земле может стать для него последним. Надо, чтобы у оккупанта была только одна мотивация – как можно быстрее сбежать из нашей страны", - подчеркнул Резников.

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