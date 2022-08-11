При этом оккупанты не заходят в зону поражения ВС Украины, поэтому такие их действия имеют целью запугать и подорвать моральный дух защитников Украины.

По сравнению с прошлой неделей, противник вдвое увеличил количество авиаударов.

Об этом заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Украины бригадный генерал Алексей Громов.

"По сравнению с прошлой неделей, противник вдвое увеличил количество авиаударов по позициям сил обороны. При этом они не заходят в зону поражения ВС Украины, поэтому такие действия оккупанта имеют целью запугать и подорвать моральный дух защитников Украины", – сказал он.

По его словам, Россия продолжает попытки выйти на административную границу Донецкой области, удержания захваченных районов Херсонской, части Харьковской, Запорожской и Николаевской областей и создает благоприятные условия для проведения наступления.

Война в Украине:

18 июля президент Владимир Зеленский сообщил, что Россия применила против Украины уже более трех тысяч крылатых ракет.

Замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов заявил о том, что в течение июля оккупанты нанесли почти сто ракетных и авиаударов по Украине.

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